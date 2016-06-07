Как изменить тип сети с общедоступной на частную в Windows 10 / Server 2016/2012 R2?

В этой статье мы рассмотрим понятие профиля сети в Windows, рассмотрим какие типы профилей сети бывают, для чего используются и как изменить назначенный профиль сети с “общедоступной” на “частную” или наоборот в Windows 10/Windows Server 2019/2016. Это бывает нужно, если сеть неправильно определяется как общественная (Public Network), когда должен быть определена как частная (Private).

Сетевые профили Windows являются частью брандмауэра Windows и позволяют применять различные правила брандмауэра в зависимости от типа сети, к которой подключен компьютер. В зависимости от примененного профиля для вашего сетевого подключения, другие компьютеры могут видеть или не видеть ваш компьютер в сети (настройки сетевого обнаружения), использовать расшаренные папки и сетевые принтеры.

Типы (профили) сети в Windows

Профили сети появились еще в Vista/Windows Server 2008. В Windows 10 (Windows Server 2016) сетевому интерфейсу (будь то Ethernet или Wi-Fi) можно присвоить один из трех сетевых профилей.

Частная или домашняя сеть ( Private ) – профиль для доверенной сети (домашняя или рабочая сеть в офисе). В такой сети компьютер будет доступен для обнаружения другими устройствами, на нем можно использовать службы общего доступа к сетевым файлам и принтерам;

или домашняя сеть ( ) – профиль для доверенной сети (домашняя или рабочая сеть в офисе). В такой сети компьютер будет доступен для обнаружения другими устройствами, на нем можно использовать службы общего доступа к сетевым файлам и принтерам; Общедоступная (общественная) сеть ( Public ) – профиль для недоверенной сети (кафе, публичная Wi-Fi сеть в метро, аэропорту). Вы не доверяете другим устройствам в такой сети, ваш компьютер будет скрыт для других устройств, нельзя получить удаленный доступ к опубликованным у вас сетевым папкам и принтерам;

(общественная) сеть ( ) – профиль для недоверенной сети (кафе, публичная Wi-Fi сеть в метро, аэропорту). Вы не доверяете другим устройствам в такой сети, ваш компьютер будет скрыт для других устройств, нельзя получить удаленный доступ к опубликованным у вас сетевым папкам и принтерам; Доменная сеть (Domain) – сетевой профиль для компьютеров, состоящих в домене Active Directory. Применяется автоматически после добавления Windows в домен. Для этого профиля вы можете применять доменные политики брандмауэра.

Как уже говрилось ранее, на основании профиля сети, примененного к сетевому интерфейсу, к нему применяются разные правила брандмауэра Windows.

В Windows 10 вы можете проверить текущий профиль, который назначен сетевому подключению в меню Settings -> Network and Internet. На моем скриншоте видно, что сетевому интерфейсу Ethernet0 присвоен профиль Public.

В классической панели управления тип сети для активных сетевых подключения отображается здесь: Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center.

Но изменить тип назначенного профиля сети из классической панели управления нельзя. Например, в Windows Server 2012 R2/ Windows 8.1 изменить профиль сети можно только через PowerShell, реестр или локальную политику безопасности.

Как присваивается профиль для сети в Windows 10?

Профиль сети в Windows 10 выбирается пользователем при первом подключении к новой сети. Появляется запрос:

Network_name Вы хотите разрешить другим компьютерам и устройствам в этой сети обнаруживать ваш ПК. Рекомендуется делать это в домашней или рабочей сети, а не в общедоступных.

Если выбрать “Да”, сети присваивается профиль Private (домашняя), если “Нет” – public (общедоступная). При следующем подключении к этой же самой LAN или WiFi сети автоматически назначается выбранный ранее профиль.

В Windows 10 вы можете сбросить все настройки и профили для всех сохраненных сетей, выбрав Параметры -> Сеть и Интернет -> Состояние -> Сброс сети. Перезагрузите компьютер.

Теперь при подключении к сети опять появится запрос о включении сетевого обнаружения.

Как в Windows 10 изменить профиль сетевого подключения?

Вы можете изменить тип сети из графического интерфейса Windows 10. Если вы используете новую панель Параметры, перейдите в раздел «Сеть и Интернет» -> «Состояние» -> «Изменить свойства подключения» (Change connection properties).

Здесь можно переключить применяемый сетевой профиль с Public на Private и наоборот.

Из классической Панели Управления Windows 10 изменить тип сетевого профиля интерфейса нельзя.

Также вы не можете сменить профиль на компьютере в домене, для сетевого подключения к домену всегда будет использоваться профиль Domain.

Изменить профиль сети с Public на Private в Windows 10 через PowerShell

В Windows 10 / Windows Server 2016/2019 вы можете управлять профилями сетевых подключений из PowerShell. Запустите консоль PowerShell с правами администартора.

Теперь с помощью командлета Get-NetConnectionProfile получим список сетевых интерфейсов и применённые к ним профили сети.

В моем примере на компьютере имеется 4 сетевых подключения, с разными типами профилей сети (NetworkCategory: Public, Private и DomainAuthenticated.

Попробуем изменить профиль сети для одного сетевого подключения. В этом случае нас интересует индекс, назначенный данной сетевой карте. В этом примере InterfaceIndex = 19.

Name : Неопознанная сеть InterfaceAlias : Ethernet 3 InterfaceIndex : 19 NetworkCategory : Public IPv4Connectivity : NoTraffic IPv6Connectivity : NoTraffic

Зная индекс сетевого интерфейса, можно изменить тип сети на Private:

Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 19 -NetworkCategory Private

Проверим, что профиль сети изменился:

Get-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 19

Новые правила брандмауэра будут применены к интерфейсу в соответствии с назначенным профилем без перезагрузки.

Также вы можете изменить профиль сети сразу для всех сетевых адаптеров компьютера:

Get-NetConnectionProfile | Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private

Изменить тип сети в Windows 10 через редактор реестра

Вы можете изменить тип сети через редактора реестра. Для этого нужно запустить regedit.exe и перейти в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles, в котором хранятся профили всех сетевых подключений.

Найти нужный профиль сети можно по имени в Центре управления сетями. Имя сети указано в ключе реестра ProfileName. Тип сети задается в параметре Category. Доступны следующие значения этого ключа:

0 — Общественная сеть (Public Network)

— Общественная сеть (Public Network) 1 — Частная сеть (Private Network)

— Частная сеть (Private Network) 2 — Доменная сеть (Domain Network)

Измените значение ключа на нужный и перезагрузите компьютер.

Сменить профиль сети через политику безопасности

Еще один способ смены типа сети — редактор локальной политики безопасности (Local Security Policy).

Запустите оснастку secpol.msc и перейдите в раздел Network List Manager Policies (Политики диспетчера списка сетей). В списке сетей справа найдите сеть по ее имени в Центре управления сетями. Откройте свойства сети и перейдите на вкладку Network Location, измените тип сети на Private и сохраните изменения. Чтобы пользователи не могли сменить профиль сети, выберите дополнительно опцию “User cannot change location” (Пользователь не может изменить расположение).

Примечание. Если сервер или компьютер включены в домен, изменить тип сети на другой нельзя, при перезагрузке тип все равно сменится на Domain Network.