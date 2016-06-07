Как изменить тип сети с общедоступной на частную в Windows 10 / Server 2016/2012 R2?

В этой статье мы рассмотрим понятие профиля сети в Windows, рассмотрим какие типы профилей сети бывают, для чего используются и как изменить назначенный профиль сети с “общедоступной” на “частную” или наоборот в Windows 10/Windows Server 2019/2016. Это бывает нужно, если сеть неправильно определяется как общественная (Public Network), когда должен быть определена как частная (Private).
Сетевые профили Windows являются частью брандмауэра Windows и позволяют применять различные правила брандмауэра в зависимости от типа сети, к которой подключен компьютер. В зависимости от примененного профиля для вашего сетевого подключения, другие компьютеры могут видеть или не видеть ваш компьютер в сети (настройки сетевого обнаружения), использовать расшаренные папки и сетевые принтеры.
- Типы (профили) сети в Windows
- Как присваивается профиль для сети в Windows 10?
- Как в Windows 10 изменить профиль сетевого подключения?
- Изменить профиль сети с Public на Private в Windows 10 через PowerShell
- Изменить тип сети в Windows 10 через редактор реестра
- Сменить профиль сети через политику безопасности
Типы (профили) сети в Windows
Профили сети появились еще в Vista/Windows Server 2008. В Windows 10 (Windows Server 2016) сетевому интерфейсу (будь то Ethernet или Wi-Fi) можно присвоить один из трех сетевых профилей.
- Частная или домашняя сеть (Private) – профиль для доверенной сети (домашняя или рабочая сеть в офисе). В такой сети компьютер будет доступен для обнаружения другими устройствами, на нем можно использовать службы общего доступа к сетевым файлам и принтерам;
- Общедоступная (общественная) сеть (Public) – профиль для недоверенной сети (кафе, публичная Wi-Fi сеть в метро, аэропорту). Вы не доверяете другим устройствам в такой сети, ваш компьютер будет скрыт для других устройств, нельзя получить удаленный доступ к опубликованным у вас сетевым папкам и принтерам;
- Доменная сеть (Domain) – сетевой профиль для компьютеров, состоящих в домене Active Directory. Применяется автоматически после добавления Windows в домен. Для этого профиля вы можете применять доменные политики брандмауэра.
Как уже говрилось ранее, на основании профиля сети, примененного к сетевому интерфейсу, к нему применяются разные правила брандмауэра Windows.
В Windows 10 вы можете проверить текущий профиль, который назначен сетевому подключению в меню Settings -> Network and Internet. На моем скриншоте видно, что сетевому интерфейсу Ethernet0 присвоен профиль Public.
В классической панели управления тип сети для активных сетевых подключения отображается здесь: Control Panel\All Control Panel Items\Network and Sharing Center.
Но изменить тип назначенного профиля сети из классической панели управления нельзя. Например, в Windows Server 2012 R2/ Windows 8.1 изменить профиль сети можно только через PowerShell, реестр или локальную политику безопасности.
Как присваивается профиль для сети в Windows 10?
Профиль сети в Windows 10 выбирается пользователем при первом подключении к новой сети. Появляется запрос:
Network_name Вы хотите разрешить другим компьютерам и устройствам в этой сети обнаруживать ваш ПК. Рекомендуется делать это в домашней или рабочей сети, а не в общедоступных.
Если выбрать “Да”, сети присваивается профиль Private (домашняя), если “Нет” – public (общедоступная). При следующем подключении к этой же самой LAN или WiFi сети автоматически назначается выбранный ранее профиль.
В Windows 10 вы можете сбросить все настройки и профили для всех сохраненных сетей, выбрав Параметры -> Сеть и Интернет -> Состояние -> Сброс сети. Перезагрузите компьютер.
Теперь при подключении к сети опять появится запрос о включении сетевого обнаружения.
Как в Windows 10 изменить профиль сетевого подключения?
Вы можете изменить тип сети из графического интерфейса Windows 10. Если вы используете новую панель Параметры, перейдите в раздел «Сеть и Интернет» -> «Состояние» -> «Изменить свойства подключения» (Change connection properties).
Здесь можно переключить применяемый сетевой профиль с Public на Private и наоборот.
Из классической Панели Управления Windows 10 изменить тип сетевого профиля интерфейса нельзя.
Также вы не можете сменить профиль на компьютере в домене, для сетевого подключения к домену всегда будет использоваться профиль Domain.
Изменить профиль сети с Public на Private в Windows 10 через PowerShell
В Windows 10 / Windows Server 2016/2019 вы можете управлять профилями сетевых подключений из PowerShell. Запустите консоль PowerShell с правами администартора.
Теперь с помощью командлета Get-NetConnectionProfile получим список сетевых интерфейсов и применённые к ним профили сети.
В моем примере на компьютере имеется 4 сетевых подключения, с разными типами профилей сети (NetworkCategory: Public, Private и DomainAuthenticated.
Попробуем изменить профиль сети для одного сетевого подключения. В этом случае нас интересует индекс, назначенный данной сетевой карте. В этом примере InterfaceIndex = 19.
Name : Неопознанная сеть InterfaceAlias : Ethernet 3 InterfaceIndex : 19 NetworkCategory : Public IPv4Connectivity : NoTraffic IPv6Connectivity : NoTraffic
Зная индекс сетевого интерфейса, можно изменить тип сети на Private:
Set-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 19 -NetworkCategory Private
Проверим, что профиль сети изменился:
Get-NetConnectionProfile -InterfaceIndex 19
Новые правила брандмауэра будут применены к интерфейсу в соответствии с назначенным профилем без перезагрузки.
Также вы можете изменить профиль сети сразу для всех сетевых адаптеров компьютера:
Get-NetConnectionProfile | Set-NetConnectionProfile -NetworkCategory Private
Изменить тип сети в Windows 10 через редактор реестра
Вы можете изменить тип сети через редактора реестра. Для этого нужно запустить regedit.exe и перейти в раздел HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetworkList\Profiles, в котором хранятся профили всех сетевых подключений.
Найти нужный профиль сети можно по имени в Центре управления сетями. Имя сети указано в ключе реестра ProfileName. Тип сети задается в параметре Category. Доступны следующие значения этого ключа:
- 0 — Общественная сеть (Public Network)
- 1 — Частная сеть (Private Network)
- 2 — Доменная сеть (Domain Network)
Измените значение ключа на нужный и перезагрузите компьютер.
Сменить профиль сети через политику безопасности
Еще один способ смены типа сети — редактор локальной политики безопасности (Local Security Policy).
Запустите оснастку secpol.msc и перейдите в раздел Network List Manager Policies (Политики диспетчера списка сетей). В списке сетей справа найдите сеть по ее имени в Центре управления сетями. Откройте свойства сети и перейдите на вкладку Network Location, измените тип сети на Private и сохраните изменения. Чтобы пользователи не могли сменить профиль сети, выберите дополнительно опцию “User cannot change location” (Пользователь не может изменить расположение).