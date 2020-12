Печать из Windows 7 на принтер в Mac OS (Linux)

Попробуем разобраться, как можно организовать печать из Windows на принтер, установленный на системе с UNIX / Linux / Mac OS X. Стандартная подсистема печати для UNIX называется CUPS (Common UNIX Printing System). Одни из способов организовать сетевую печать на CUPS принтере – открыть к нему общий доступ (расшарить) с помощью Samba. Однако в этой статье мы не будем рассматривать этот способ, т.к. несмотря на то, что этот способ является «родным» для Windows-клиентов, не всегда целесообразно разворачивать и настраивать самбу, если помимо организации сервера печати, другой необходимости в ней нет (скорее всего придется решить целый ряд проблем, в основном, конечно, связанных с авторизацией).

Предпочтительным методом подключения клиента Windows к серверу печати CUPS на UNIX-подобной операционной системе — является протокол IPP (Internet Printing Protocol), используемый в CUPS в качестве основы для управления заданиями и очередями. IPP это стандартный протокол, основанный на HTTP, позволяющий управлять печатью, поддерживает аутентификацию и шифрование (SSL), контроль доступа, а также позволяющий использовать переадресацию портов и туннелированние. По сравнению с Samba конфигурация сервера печати CUPS через IPP является более простой, и менее подвержена ошибкам.

В Windows встроенная поддержка IPP появилась только начиная с версии Windows 2000.

Итак, предположим, у нас имеется компьютер с OS X Lion, на котором развернут сервер CUPS с принтером Canon, сетевой доступ к которому открыт (в данном примере доступ открыт для всех без авторизации по логину/паролю).

Получаем адрес очереди печати на сервере CUPS

Предположим, что адрес нашего компьютера с OS X (и, соответственно, нашего сервера печати) 192.168.11.211, по умолчанию сервера CUPS использует TCP-порт 631. В адресной строке браузера перейдите по адресу , а затем на вкладку Printers. Во вкладке будет отображен список всех установленных в системе OS X и доступных нам принтеров. Имя каждого принтера представляет собой ссылку, адрес которой и является адресом очереди печати принтера в системе CUPS.

Таким образом мы узнаем (и сразу копируем его в буфер обмена), что адрес очереди интересующего нас принтера в системе CUPS это

http:// 192.168.11.211:631/printers/Canon_iP4000_series

Поддержка IPP/CUPS печати в Windows

Для того, чтобы включить поддержку печати IPP в Windows, необходимо установить соответствующую роль. Как правило, в Windows XP/Vista/ Windows 7 поддержка протокола печати через интернет (IPP) уже установлена. Если нет, в Windows 7 установить клиента IPP можно сделать через панель управления. Перейдите в Control Panel ->Programs and Features -> Turn Windows feautures on or off. В появившемся окне разверните ветку Print and Document Services, отметьте опцию Internet Printing Client и нажмите Ок, после чего будет установлен клиент поддержки IPP печати (в Windows 2008/2008 R2 устанавливается отдельная функция с аналогичным именем).

Установка и настройка сетевого CUPS принтера в Windows

Установку и настройку IPP принтера мы будем осуществлять в Windows 7 (процедура в других версиях Windows аналогична, отметим, что в данном случае мы настраиваем именно сетевой принтер, а не локальный как описано в статье Печать из Windows 7 на сетевой принтер XP). Перейдите в панель управления принтерами (Control Panel\Hardware and Sound\Devices and Printers) и создайте новый сетевой принтер (Add a network, wireless or Bluetooth printer). Запустится автоматический поиск принтеров, но скорее всего, нужный принтер найден не будет, поэтому нажмите на кнопку The printer what I wont isn’t listed.

В поле Select a shared printer by name вставьте скопированный ранее адрес очереди печати принтера и нажмите Next.

Windows попытается соединится с принтером, причем не факт что удачно, это зависит от многих факторов и разобрать их все вряд ли получится. Из практики, отметим, что если процесс подключения к принтеру затянется (более 3-5 минут), попробуйте проверить доступность сервера CUPS, перейдя на тот же адрес с помощью любого браузера, и попробуйте подключить принтер опять.

В случае успешного подключения система предложит вам установить драйвер принтера. На этом моменте немного остановимся. Система CUPS принимает от клиентов файлы печати, являющиеся обычными PostScript документами. Язык печати PostScript поддерживается системой Windows прямо «из коробки», главная проблема в том, что имя стандартного драйвера PS звучит Microsoft Publisher Color Printer (забавная маскировка, не правда ли), но на некоторых системах может использоваться именование MS Publisher Imagesetter.

Итак, выбираем драйвер, для чего переходим в секцию Generic, выбираем MS Publisher Color Printer и жмем ОК (если в системе имеется «родной» драйвер принтера, все равно выбираем MS Publisher!).



Если все прошло успешно (а обычно проблем на этом этапе не возникает), то далее следует типовая процедура настройки принтера (имя, описание, нужно ли давать общий доступ). Нажав, Next попытайтесь распечатать тестовую страницу печати. Как правило, тестовая страница печати без каких либо затруднений выводится на печать на принтере, подключенном к Unix-like клиенту.

В некоторых случаях стоит попробовать установить родной драйвер принтера, хотя все же предпочтительно сначала убедится, что с простым драйвером PS задания печати выводятся корректно. Но следует понимать, что реально для печати используется драйвер, установленный в системе CUPS, а установленный в Windows драйвер PostScript всего лишь формирует PS файл и передает его на сервер.

Примечание. Не забудьте проверить, что между машиной с OS X и Windows порт 631 не блокируется сетевым экраном.

Итак, мы разобрались, как в Windows 7 настроить печать на принтер, установленный в Mac OS X (в UNIX/Linux процедура аналогична).